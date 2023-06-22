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23:19, 22 июня 2023Забота о себе

Женщин предупредили о неожиданной опасности работы по ночам

Нейробиолог Марин Симонно: ночной график работы может стать причиной бесплодия

Фото: Tim Gouw / Unsplash

Работа по ночам негативно влияет на фертильную функцию женского организма и может стать причиной бесплодия. Об этой неожиданной опасности предупредила нейробиолог Марин Симонно в интервью изданию Newsweek.

Симонно объяснила, что почти все физиологические функции в организме регулируются циркадными часами — циклом сна и бодрствования. По ее словам, обычно циркадный цикл ежедневно обнуляется вместе с утренними лучами солнца, но при изменении режима внутренний ритм сбивается. Это грозит гормональными сбоями, повышает риск бесплодия у женщин и может вызвать сбой менструального цикла, отсутствие овуляции и раннюю менопаузу.

По словам Симонно, это подтверждают исследования на мышах. Нейробиолог поместила животных в условия, при которых они испытывали такое же воздействие света, как сотрудники с ночным графиком. Уже через четыре недели у них почти полностью остановилась овуляция. Исследовательница подчеркнула, что пока ее выводы являются предварительными.

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Симонно добавила, что нарушение циркадных ритмов негативно влияет не только на женские, но и на мужские репродуктивные функции. Степень воздействия и обратимость изменений, по мнению нейробиолога, зависит от таких факторов, как возраст, количество дней между сменами, продолжительность смен и длительность периода работы с ночным графиком.

Ранее сомнолог Роман Бузунов назвал опасные последствия недосыпания. По словам специалиста, длительное ограничение сна ведет к снижению иммунитета и нарушениям обмена веществ.

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    Екатерина Улитина
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