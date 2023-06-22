В России начнут производить силиконовые импланты для груди

В России началось строительство завода по производству силиконовых имплантов

В России начнут производить силиконовые импланты для пластических операций. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Сообщается, что в стране появится завод по производству медицинских изделий, используемых для увеличения груди и ягодиц. При этом известно, что строительство уже началось, а запуск предприятия по изготовлению упомянутой продукции планируется к 2025-2026 годам.

Помимо этого, отмечается, что количество хирургических вмешательств по улучшению внешности сократилось. Причиной тому стали санкции и нехватка расходных материалов для оборудования, которое применяется во время операций. Однако уточняется, что в стране удалось наладить параллельный импорт деталей для медицинской техники и необходимого сырья для имплантов.

Ранее в июне россиянка впала в кому после пластической операции на нос. 25-летняя модель Влада Антропова обратилась за помощью в усовершенствовании внешности в медучреждение, расположенное в поселке Жуковка на Рублевском шоссе. После операции ночью ей стало плохо, и ее госпитализировали.