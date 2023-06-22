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01:46, 22 июня 2023Путешествия

Сестра миллиардера на борту «Титана» заявила о промедлении с началом поисков

Сестра миллиардера Хардинга на борту «Титана» заявила о промедлении с началом поисков

Фото: OceanGate Expeditions / Reuters

Кэтлин Коснетт, двоюродная сестра британского миллиардера Хэмиша Хардинга, который находится на борту батискафа «Титан», пропавшего в Атлантике, заявила о промедлении с началом поисков в интервью газете The Daily Telegraph.

Как сказала Коснетт, сложившаяся ситуация с поиском батискафа «очень пугает». «Это заняло слишком много времени, чтобы начать спасательную операцию, слишком много», — заявила она, подчеркнув, что допустимое время на информирование служб об инциденте не должно превышать трех часов.

Батискаф компании OceanGate Expeditions с пятью туристами на борту пропал во время экспедиции к затонувшему лайнеру «Титаник». Площадь поисков составляет 15 тысяч квадратных километров.

Эксперты заявили, что даже в случае обнаружения батискафа для спасения потребуется сложная операция с использованием дистанционно управляемого транспортного средства. С его помощью можно будет присоединить трос к «Титану» и вытащить его на поверхность.

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    Марина Совина
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