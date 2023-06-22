Frontiers in Immunology: пребывание в космосе вызвало иммунодефицит у космонавтов

Ученые из Университета Оттавы пришли к выводу, что пребывание в космосе вызывает иммунодефицит. В частности, у космонавтов наблюдалось быстрое снижение экспрессии генов, связанных с иммунными функциями. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Immunology.

В ходе работы авторы изучили экспрессию генов в лейкоцитах 14 космонавтов (3 женщин и 11 мужчин), которые находились на борту МКС от 4,5 до 6,5 месяца в период с 2015 по 2019 год. Лейкоциты были выделены из образцов крови, которую взяли десять раз: один раз перед полетом, четыре раза в полете и пять раз по возвращении.

Оказалось, что 15 410 генов дифференциально экспрессируются в лейкоцитах. Среди этих генов было определено два кластера с 247 и 29 генами соответственно, которые меняли свою экспрессию на протяжении изученной временной шкалы. Так, гены в первом кластере блокировались при полете в космос и снова активировались при возвращении на Землю, а гены второго кластера наоборот. Все гены из двух кластеров преимущественно кодировали белки, основная их функция была связана с иммунной системой и клеточными структурами.

Открытие доказывает, что космонавты подвержены быстрому снижению иммунной защиты. Это также подтверждается более ранними наблюдениями: у пребывающих в космосе увеличен риск инфекционных заболеваний, они чаще страдают от кожной сыпи, выделяют больше живых вирусных частиц, таких как вирус Эпштейна-Барра, ветряной оспы, вирус простого герпеса первого типа и цитомегаловирус.