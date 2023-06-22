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13:39, 22 июня 2023Россия

Минобороны заявило о перехвате пяти британских крылатых ракет Storm Shadow

Минобороны заявило, что российские средства ПВО перехватили пять ракет Storm Shadow

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили пять британских крылатых ракет большой дальности Storm Shadow, используемые Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом журналистам заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он добавил, что также были перехвачены два снаряда реактивных систем залпового огня HIMARS.

Кроме того, по словам Конашенкова, за сутки российские средства ПВО уничтожили 15 беспилотников ВСУ в районе Двуречного Харьковской области, Кременной и Червоной Дибровы Луганской народной республики (ЛНР), Раздоловки, Волновахи, Кирилловки и Краснополья Донецкой народной республики (ДНР), Любимовки и Мирного Запорожской области, а также возле Червоного Маяка Херсонской области.

О передаче Киеву ракет Storm Shadow стало известно в мае. После этого в Киеве заявили о праве Украины наносить удары по территории Крыма, Херсонской и Запорожской областей, а также ДНР и ЛНР.

В свою очередь, министр обороны России Сергей Шойгу предупредил, что применение ВСУ британских ракет Storm Shadow вне зоны специальной военной операции приведет к удару по центрам принятия решений. Он подчеркнул, что подобные действия Киева будут означать полноценное втягивание США и Великобритании в конфликт.

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