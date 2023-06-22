Минобороны заявило о перехвате пяти британских крылатых ракет Storm Shadow

Минобороны заявило, что российские средства ПВО перехватили пять ракет Storm Shadow

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили пять британских крылатых ракет большой дальности Storm Shadow, используемые Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом журналистам заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он добавил, что также были перехвачены два снаряда реактивных систем залпового огня HIMARS.

Кроме того, по словам Конашенкова, за сутки российские средства ПВО уничтожили 15 беспилотников ВСУ в районе Двуречного Харьковской области, Кременной и Червоной Дибровы Луганской народной республики (ЛНР), Раздоловки, Волновахи, Кирилловки и Краснополья Донецкой народной республики (ДНР), Любимовки и Мирного Запорожской области, а также возле Червоного Маяка Херсонской области.

О передаче Киеву ракет Storm Shadow стало известно в мае. После этого в Киеве заявили о праве Украины наносить удары по территории Крыма, Херсонской и Запорожской областей, а также ДНР и ЛНР.

В свою очередь, министр обороны России Сергей Шойгу предупредил, что применение ВСУ британских ракет Storm Shadow вне зоны специальной военной операции приведет к удару по центрам принятия решений. Он подчеркнул, что подобные действия Киева будут означать полноценное втягивание США и Великобритании в конфликт.

