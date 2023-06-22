100-летняя британка назвала необходимое для долголетия количество чая

100-летняя жительница Великобритании назвала любовь к чаю секретом своего долголетия

Жительница Великобритании отпраздновала 100-летний юбилей и рассказала, сколько чашек чая в день нужно выпивать для долгой и счастливой жизни. Об этом сообщает StokeonTrentLive.

Ирен Спростон из города Сток-он-Трент, графство Стаффордшир, отметила знаменательную дату в понедельник, 19 июня. Несмотря на преклонный возраст, юбилярша живет в собственном доме, куда ее пришли поздравить родственники и друзья. У женщины четверо детей, пятеро внуков и четыре правнука.

Отвечая на вопрос о секрете долголетия, Спростон призналась в любви к чаю и точно назвала необходимое количество напитка: «Мой секрет долгой жизни — восемь чашек чая в день». Британка не употребляет алкоголь, а в честь праздника выпила вместе с гостями чашку своего любимого чая Typhoo.

Женщина рассказала, что вышла замуж, когда ей было 19 лет, а ее мужу — 21. В то время шла Вторая мировая война, и будущая долгожительница работала на оборонном заводе. Позже она трудилась в гончарной мастерской, а затем была продавщицей и клерком в разных заведениях, включая почтовое отделение.

«Я всегда думала, что не доживу до 100, но мне это удалось. Я никогда не сидела без дела. Жизнь бывала тяжелой и неспокойной, но нужно просто идти вперед — других вариантов нет. Вокруг полно людей, которым хуже, чем мне», — сказала Спростон.

Ранее отметившая 100-летний юбилей британка заявила, что прожила так долго благодаря любимому алкогольному напитку. Однако она оговорилась, что его необходимо смешать с чем-нибудь еще.

