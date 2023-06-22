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17:46, 22 июня 2023Ценности

Мужчина установил виниры в Турции и рассказал о страшных последствиях

Модель Джек Джеймс рассказал о нагноении и крови во рту после установки виниров в Турции

Кадр: @jackjames

Житель Великобритании и манекенщик Джек Джеймс установил виниры в Турции и рассказал о страшных последствиях. Соответствующую историю публикует The Sun.

22-летний мужчина заявил, что решил улучшить свой внешний вид с помощью керамических накладок, однако спустя несколько месяцев почувствовал дискомфорт. По его словам, зубы и десна начали кровоточить и гноиться, а также появился резкий запах изо рта.

Как утверждает модель, клиника, в которую он обращался, предложила ему компенсацию в размере 4,5 тысячи фунтов стерлингов (313 тысяч рублей), после чего мужчина снова полетел в Турцию. Сообщается, что по приезде к стоматологу ему диагностировали инфицирование, вследствие чего установленные виниры пришлось снять. Помимо этого, на восстановление ушло несколько недель.

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В заключение герой материала признался, что после выздоровления решился на установку новых керамических накладок. При этом желающим изменить свою улыбку он посоветовал проходить обследование перед манипуляциями у стоматолога.

В марте блогер установил виниры в Турции и остался с внешностью пираньи. Юзер снял результат проведенной процедуры. В опубликованном ролике пользователь сети продемонстрировал зубной ряд неестественной формы и чересчур белого цвета.

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    Екатерина Ештокина
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