В УЕФА выразили надежду на возвращение российских команд к турнирам

Советник главы УЕФА Клемент заявил, что верит в скорое возвращение россиян на турниры

Советник главы Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Йозеф Клемент выразил надежду на возвращение российских команд к турнирам. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы верим, что российским клубам и сборным скоро будет можно встречаться с соперниками на полях в духе честной борьбы», — добавил он.

В декабре 2022 года исполком Российского футбольного союза (РФС) создал рабочую группу, которая изучила вопрос перехода из УЕФА в Азиатскую конфедерацию. Обсуждение планировалось завершить к марту 2023 года. Международная федерация футбола (ФИФА) заявила, что не будет мешать сборной России участвовать в отборе к чемпионату мира 2026 года в случае перехода страны в Азию.

28 февраля ФИФА и УЕФА исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России потеряла возможность бороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022.