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14:43, 22 июня 2023Ценности

Врач перечислила россиянам причины раннего появления морщин

Косметолог Татьяна Энтель: ранние морщины появляются из-за стрессов и недостатка сна

Фото: goodluz / Shutterstock / Fotodom

Кандидат медицинских наук и врач-косметолог Татьяна Энтель перечислила россиянам причины раннего появления морщин. Ее комментарий публикуют «Известия».

В первую очередь специалистка объяснила, что первые косметические дефекты возникают вследствие мимической активности, чаще всего в области век и лба. «Поначалу они практически незаметны, однако со временем, особенно, если человек имеет привычку часто щуриться или морщиться, становятся более глубокими и выраженными. Поэтому рекомендуется следить за своей мимикой», — заявила доктор.

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Помимо этого, по словам медика, генетическая предрасположенность и состояние здоровья также влияют на внешний вид человека. «Так, например, появлению морщин могут способствовать гормональный дисбаланс, сильные и продолжительные стрессы, недостаток сна и отдыха. Поэтому очень важно не только ухаживать за кожей, но и следить за здоровьем», — уточнила Энтель.

Кроме того, косметолог отметила, что ключевую роль играют неправильный уход за кожей, обезвоженность из-за недостаточного потребления воды, курение и употребление алкоголя, а также малоподвижный образ жизни и несбалансированное питание. При этом самой неочевидной причиной появления морщин, по мнению врача, является фотостарение, вызванное воздействием ультрафиолетовых лучей.

Особенно подвержены ему люди со светлой и чувствительной кожей. Поэтому при нахождении на солнце рекомендуется использовать и обновлять каждый два часа солнцезащитные средства со спектром защиты 30+ и 50+. Пренебрежение этой рекомендацией повышает риск появления ранних морщин, пигментации и обезвоживания кожи. А для того, чтобы предупредить появление морщин вокруг глаз, дополнительно рекомендуется летом носить солнцезащитные очки

Татьяна Энтельврач-косметолог

В заключение собеседница издания обратила внимание на необходимость смывать декоративную косметику перед сном. Она пояснила, что привычка не убирать с кожи средства для макияжа приводит к появлению видимых складок на коже.

Ранее в июне врач перечислила россиянам способы предотвратить появление морщин.

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    Екатерина Ештокина
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