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16:50, 23 июня 2023Спорт

В сборной России по боксу заявили об отказе выступать без флага и гимна

Капитан сборной России по боксу заявил, что команда не будет выступать без флага и гимна

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Капитан сборной России по боксу Муслим Гаджимагомедов рассказал об отказе команды выступать без флага и гимна. Его слова приводит ТАСС.

Гаджимагомедов заявил о несогласии с решением Международного олимпийского комитета (МОК). «Мы будем боксировать, мы хотим боксировать, но только наравне с другими странами. Чтобы была справедливость, чтобы нас не ограничивали, чтобы нам не говорили, что мы должны подписать какие-то договоры», — отметил он и подчеркнул, что в текущих условиях команда не хочет выступать.

22 июня генеральный директор МОК Кристоф де Кеппер заявил, что организация приняла решение отозвать признание Международной ассоциации бокса (IBA). Он назвал политику ассоциации полным неуважением к принципам международного спорта. Ранее IBA отказалась следовать рекомендациям МОК о лишении спортсменов России и Белоруссии национальных флагов и гимнов, спортсмены выступали на турнирах без ограничений.

28 марта МОК рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов из этих стран, связанных с вооруженными силами или органами безопасности, рекомендуется отстранить от участия в стартах.

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