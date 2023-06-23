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10:18, 23 июня 2023Среда обитания

Более половины затопленных после разрушения ГЭС домов освободились от воды

ТАСС: почти 13 тысяч домов освободились от воды после разрушения Каховской ГЭС

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

После разрушения Каховской ГЭС, которое произошло в начале июня, более половины затопленных жилых домов освободились от воды. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«От воды освободились почти 13 тысяч домов, что составляет более половины от общего числа затопленных жилых домов. Также вода ушла из 87 административных и социальных объектов», — заявили в экстренных службах.

По данным агентства, в результате случившегося были затоплены 22,9 тысячи жилых домов, 160 социальных объектов. Эвакуироваться пришлось 8,2 тысячи человек.

Ранее временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо уточнил, что после откачки воды в свои дома вернулись 310 человек из 8,2 тысячи эвакуированных граждан.

Каховская ГЭС была частично разрушена в ночь на 6 июня. В результате произошел неконтролируемый сброс воды из Каховского водохранилища. Произошедшее назвали терактом и подчеркнули необходимость изучить последствия.

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    Нина Ташевская
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