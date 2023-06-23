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21:05, 23 июня 2023Из жизни

Стало известно о желании принца Гарри поговорить с Путиным

Bloomberg: принц Гарри надеялся обсудить психическое здоровье с Путиным и Трампом

Фото: Stephen Lock / Globallookpress.com

Принц Гарри предлагал записать для своего подкаста интервью с президентом России Владимиром Путиным и другими известными политическими деятелями и бизнесменами. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным источников издания, о желании поговорить с президентом России герцог Сассекский объявил на встрече с представителями стримингового сервиса Spotify, где обсуждалась тематики его подкаста. В частности, принц Гарри предложил записать серию интервью на тему детских травм и психического здоровья.

В качестве гостей он планировал пригласить, помимо Путина, бывшего президента США Дональда Трампа и предпринимателя Марка Цукерберга. Кроме того, герцог надеялся обсудить вопросы религии с Папой Римским Франциском.

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Источники Bloomberg отметили, что в Spotify с самого начала сомневались в реалистичности предложенных идей. Опасения сервиса подтвердились: за время сотрудничества принц Гарри так и не записал ни одного выпуска своего подкаста. 15 июня стало известно о досрочном прекращении контракта на сумму 20 миллионов долларов между Spotify и Archewell Audio — звукозаписывающей студией герцога и герцогини Сассекских.

Ранее сообщалось, что после сообщений о прекращении сотрудничества директор, занимающийся подкастами в Spotify, Дэн Симмонс назвал принца Гарри и Меган Маркл жуликами. Также он пообещал однажды рассказать, как он помогал принцу Гарри искать идеи для его подкастов.

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    Екатерина Улитина
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