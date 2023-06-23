Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
15:07, 23 июня 2023Ценности

Деталь внешности жены Бибера рассмешила фанатов

Модель Хейли Бибер рассмешила фанатов длинными стопами в остроносых туфлях

Фото: Danny Moloshok / Reuters

Деталь внешности американской модели Хейли Бибер рассмешила фанатов в сети. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

26-летняя знаменитость опубликовала серию снимков, на которых она предстала в разных образах и обуви на плоской подошве. При этом на кадрах видно, что данные туфли визуально удлинили стопы звезды.

Среди прочего на одном из фото манекенщица примерила черные топ и шорты, а также оверсайз-бомбер и остроносые туфли с открытой пяткой. Бибер также продемонстрировала наряд, состоящий из удлиненных шорт, футболки, черных сандалий и белых длинных носков. В качестве аксессуаров жена певца Джастина Бибера подбирала сумки разных размеров.

Фото: @haileybieber

Поклонники оценили внешность модели в комментариях под постом. «Какие большие ноги», «Смеюсь над этой обувью», «Меня сейчас стошнит от этих образов», «Ощущение, что у тебя 48-й размер ноги», «Боже мой, какие огромные стопы», «Ноги как у Годзиллы», — написали они.

Ранее в июне Хейли Бибер появилась на публике в неожиданном образе и привлекла внимание фотографов. Папарацци заметили ее на прогулке в Нью-Йорке в так называемых рыбацких сандалиях черного цвета из ассортимента люксового бренда Bottega Veneta. Знаменитость надела упомянутую плетеную обувь из кожи в сочетании с высокими белыми носками.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Ештокина
    Обсудить
    Последние новости
    В России изменят систему получения водительских прав. Кому придется снова сдавать экзамены?
    США и ЕС захотели переубедить сохраняющие нейтралитет по Украине страны
    Звезда «Мстителей» рассказал о краже сценария со съемок фильма
    Стали известны имена попавших под новые санкции ЕС россиян
    Богатые страны выплатят долг в миллиарды долларов для спасения планеты
    МИД заявил о запрете на въезд чиновников ЕС в Россию в ответ на санкции
    Ники Минаж и Ice Spice выпустили трек для фильма «Барби»
    Стюардесса призвала пассажиров не делать одну отвратительную вещь в самолете
    На Западе сообщили об усталости Зеленского от борьбы с коррупцией
    Деталь внешности жены Бибера рассмешила фанатов
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.