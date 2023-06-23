Эксперт оценил режим тренировок Ким Кардашьян

Тренер Майкл Ваннер назвал интенсивный режим тренировок Ким Кардашьян опасным

Тренер Майкл Ваннер оценил режим тренировок телезвезды и бизнесвумен Ким Кардашьян. Его слова приводит The Sun.

Телезвезда рассказывала, что тренируется по два часа в день до шести дней в неделю. Эксперт назвал такую интенсивность занятий опасной. «Рекомендуется оставлять между тренировками не менее 48 часов, чтобы дать мышцам отдохнуть и восстановиться», — отметил он.

Ваннер подчеркнул, что чрезмерная физическая активность может стать причиной травм. Также это может привести к снижению уровня энергии и, как следствие, к ухудшению производительности. Кроме того, отсутствие отдыха может замедлить прогресс. «Когда вы тренируетесь, вы создаете микроразрывы в мышцах, и на этапе восстановления эти разрывы восстанавливаются и укрепляются, что приводит к росту мышц и улучшению физической формы», — объяснил специалист.

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