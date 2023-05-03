Тренер раскрыла секрет упругих ягодиц «как у Кардашьян»

Тренер посоветовала делать приседания и становую тягу с отягощением для упругих ягодиц

Фитнес-тренер Рэйчел Сасердоти раскрыла секрет упругих ягодиц «как у Ким Кардашьян». Ее слова приводит The Sun.

Специалист посоветовала делать четыре упражнения с отягощениями: ягодичные мостики, приседания, становую тягу и болгарские выпады. Каждое из них рекомендуется выполнять в четыре подхода по 12 раз с 30-секундным перерывом.

«Работать над ягодицами жизненно важно в любом возрасте, и я считаю, что каждый может добиться более упругих ягодиц», — заявила Сасердоти. По словам эксперта, ключом к более быстрому наращиванию ягодичных мышц является постепенное увеличение нагрузки и постоянство тренировок.

Ранее тренер Алексей Моисеев рассказал о сроках для получения ягодиц «как у Кардашьян». Специалист объяснил, что для получения желаемых форм потребуется от трех до восьми месяцев.