Российские космонавты завершили продолжительный выход в космос

Космонавты Прокопьев и Петелин более шести часов провели в открытом космосе

Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин завершили продлившийся более шести часов выход в открытый космос. Об этом говорится на сайте «Роскосмоса».

Отмечается, что космонавты провели в космосе 6 часов 23 минуты. За это время Прокопьев и Петелин успели выполнить главную задачу — установили на ключевой модуль «Звезда» аппаратуру высокоскоростной радиотехнической системы передачи информации (РСПИ-М).

Кроме того, российские космонавты сняли научное оборудование, которое уже не требуется для использования за бортом и помыли иллюминаторы модуля. Специалисты справились с задачей быстрее, чем планировалось, даже несмотря на трудности в процессе.

12 июня Прокопьев и Петелин, находящиеся на борту Международной космической станции (МКС), поздравили соотечественников с Днем России. Прокопьев, который является командиром экспедиции, сказал, что 12 июня отмечается один из самых важных праздников для всех россиян. Петелин напомнил о связи каждого поколения с историей предков, их духовными и нравственными ценностями.