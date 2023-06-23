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04:42, 23 июня 2023Наука и техника

Российские космонавты завершили продолжительный выход в космос

Космонавты Прокопьев и Петелин более шести часов провели в открытом космосе

Фото: Will Dunham / Reuters

Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин завершили продлившийся более шести часов выход в открытый космос. Об этом говорится на сайте «Роскосмоса».

Отмечается, что космонавты провели в космосе 6 часов 23 минуты. За это время Прокопьев и Петелин успели выполнить главную задачу — установили на ключевой модуль «Звезда» аппаратуру высокоскоростной радиотехнической системы передачи информации (РСПИ-М).

Кроме того, российские космонавты сняли научное оборудование, которое уже не требуется для использования за бортом и помыли иллюминаторы модуля. Специалисты справились с задачей быстрее, чем планировалось, даже несмотря на трудности в процессе.

12 июня Прокопьев и Петелин, находящиеся на борту Международной космической станции (МКС), поздравили соотечественников с Днем России. Прокопьев, который является командиром экспедиции, сказал, что 12 июня отмечается один из самых важных праздников для всех россиян. Петелин напомнил о связи каждого поколения с историей предков, их духовными и нравственными ценностями.

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    Марина Совина
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