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11:41, 23 июня 2023Спорт

В российском клубе прокомментировали смерть 21-летнего хоккеиста

В клубе «Рязань-ВДВ» назвали обстоятельства смерти 21-летнего хоккеиста Савина неясными

Фото: Пресс-служба ХК «Витязь»

В клубе Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) «Рязань-ВДВ» прокомментировали смерть хоккеиста Георгия Савина. Слова специалиста по работе с болельщиками команды Дмитрия Федорова приводит РИА Новости.

Федоров назвал обстоятельства гибели 21-летнего спортсмена неясными. «Причины пока непонятны, кто-то говорит, что из-за ссоры, кто-то пишет, что из-за проблем с деньгами. Я общался с ним все время в клубе, таких проблем не знаю. Не думаю, что человек был способен на такое», — отметил он.

Президент Федерации хоккея Рязанской области Олег Смирнов заявил «Матч ТВ», что не понимает, что задержало игрока в Рязани. «Савин отыграл в молодежке, еще весной расторг контракт с "Рязанью" и сказал, что поехал обратно в "Витязь" на просмотровый контракт», — рассказал он.

Ранее 23 июня стало известно о гибели Савина в результате падения с 18-го этажа. Спортсмен скончался на месте из-за несовместимых с жизнью травм.

Савин играл за «Рязань‑ВДВ» в ВХЛ и Молодежной хоккейной лиге. Рязанский клуб входит в систему выступающего в Континентальной хоккейной лиге «Витязя» из Балашихи.

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    Дарья Коршунова
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