В Кремле прокомментировали решение «Нафтогаза» судиться за российские активы

Песков: Москва проработает все аспекты решения «Нафтогаза» по поводу российских активов

Россия проработает все юридические аспекты решения «Нафтогаза» требовать в суде США изъятия замороженных активов на 5 миллиардов долларов. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

«В любом случае, все-все юридические аспекты этого решения будут прорабатываться и будут рассматриваться варианты по обеспечению наших законных прав», — рассказал Песков.

Ранее глава украинского «Нафтогаза» Алексей Чернышев заявил, что группа подала ходатайство в окружной суд округа Колумбия (США) с требованием взыскать с России 5 миллиардов долларов. Эти средства компания рассчитывала получить в качестве погашения убытков за потерянные объекты в Крыму после вхождения полуострова в состав России весной 2014 года и процентов по ним.

Нефтегазовая компания рассчитывает получить компенсацию за предприятие «Черноморнефтегаз» с добычей около 1,6 миллиарда кубометров газа в год, подземным хранилищем, системой газопроводов и двумя буровыми платформами для шельфа. В апреле суд в Гааге обязал Россию возместить убытки «Нафтогазу», но власти России не стали добровольно исполнять решение арбитража.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев объяснил, что местное законодательство имеет приоритет над международным, поэтому Россия не будет исполнять решение Гаагского суда. Представитель Кремля Дмитрий Песков также заявил, что решение суда изучат юристы и примут дальнейшие решения.