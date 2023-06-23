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12:42, 23 июня 2023Бывший СССР

На Украине пройдут учения на случай теракта на Запорожской АЭС

Глава МВД Украины Клименко пообещал провести учения на случай теракта на Запорожской АЭС

Фото: Александр Ермошенко / Reuters

На Украине проведут учения на случай теракта на Запорожской атомной электростанции (АЭС). Об этом заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, пишет «Страна.ua».

По его словам, это будут масштабные учения с перекрытием дорог. Для них будет использоваться оборудование для измерения радиации.

«Мы хотим еще раз сгруппировать все службы для того, чтобы мы четко могли отреагировать на любые вызовы», — сказал министр.

Клименко уточнил, что в случае теракта на АЭС, самый высокий радиационный фон будет сохраняться в воздухе в течение суток.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Запорожской АЭС может произойти теракт. В Запорожской области его слова назвали ложью.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси пообещал наблюдать за ситуацией на АЭС, чтобы избежать терактов.

Тем временем, в Киеве и других городах Украины население начало скупать в аптеках препараты от радиационного заражения.

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    Александр Слабиев
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