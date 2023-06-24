50 лет назад Брежнев приехал в США и объявил об окончании холодной войны. Почему она продолжилась?

Историк Липкин: попытка Брежнева окончить холодную войну в 1973-м провалилась из-за США

Ровно полвека назад генеральный секретарь ЦК КПСС и руководитель советского государства Леонид Брежнев находился с визитом в США, где его принимал президент страны Ричард Никсон. Эта поездка стала одним из символов проводившейся тогда политики разрядки международной напряженности. 24 июня 1973 года в своем выступлении Брежнев объявил об окончании холодной войны. Сейчас, через 50 лет, его слова кажутся преждевременными и скорее декларативными, однако современники до определенного момента все же относились к ним всерьез. Тем не менее разрядка ощутимо улучшила не только отношения США и СССР, но и международную стабильность в целом.

Политика разрядки

Фразу Брежнева об окончании холодной войны, сказанную во время визита в США, вероятно, можно считать своеобразной кульминацией политики разрядки. Сближение двух сверхдержав, основанное на теме ограничения ядерного оружия, началось еще в конце 1960-х годов, когда между Советским Союзом и США был достигнут ядерный паритет и в мире сложилась достаточно стабильная двуполярная политическая система.

В 1969 году Москва и Вашингтон начали переговоры об ограничении стратегических наступательных вооружений. Они привели к тому, что в 1972-м в Советский Союз прилетел президент США Ричард Никсон, который вместе с Брежневым подписал Договор об ограничении систем противоракетной обороны и Временное соглашение, в соответствии с которым количество пусковых установок и баллистических ракет обеих сторон ограничивалось на том уровне, на котором оно находилось в 1972-м (второй документ известен как ОСВ-I).

Тогда Никсон провел в СССР неделю. Переговоры руководителей государств проходили не только в Кремле, но и в неофициальной обстановке — например, в резиденции Завидово. Итоги общения стороны оценивали позитивно, так что идея пригласить в следующем году Брежнева в США выглядела вполне естественной.

Брежнев летит в США

Стороны тщательно готовились к визиту. Повестка подробно прорабатывалась, было запланировано подписание соглашения о недопущении ядерной войны, обсуждение арабо-израильского урегулирования, а также переговоры о развитии торговли между сверхдержавами. Кроме того, Никсон намеревался решить проблему Вьетнама, где все еще продолжалась война, которая фактически стала полем для опосредованного конфликта между СССР и США. По этой причине начало вывода американских войск имело «положительное значение» для отношений Москвы и Вашингтона, вспоминал в своих мемуарах Анатолий Добрынин, советский посол в США в 1962-1986 годах.

Брежнев прилетел в США 18 июня. Визит проходил в дружеской атмосфере: первые полосы газет облетели фотографии Никсона и Брежнева в неформальной обстановке. Советский генсек побывал даже в доме американского президента в Калифорнии, в котором был устроен в честь него торжественный прием.

Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев в гостях у президента США Ричарда Никсона в Сан-Клементе, Калифорния Фото: Corbis / Getty Images

Не обошлось и без действительно интересных эпизодов. Бизнесмен Петр Авен в 2011 году рассказывал, ссылаясь на воспоминания референта Брежнева Евгения Самотейкина, что один такой случай имел место, когда лидеры двух стран посетили супермаркет: «Они там были пару часов, а на выходе Брежнев сказал: "Женя, с ширпотребом они вопрос решили, а с продовольствием привезли к нашему приезду. Так быть не может"».

Кульминацией визита стала фраза Брежнева о завершении противостояния сверхдержав. Как вспоминал американский сенатор Джеймс Фулбрайт, это произошло во время обеда с членами верхней палаты конгресса США. Советский лидер произнес:

Холодная война, о которой мы беспокоились, закончилась Леонид Брежнев генеральный секретарь ЦК КПСС

Как спустя некоторое время выяснилось, Брежнев все же поторопился. Но тогда и в Москве, и в Вашингтоне посчитали саммит успешным.

В чем суть Соглашения о предотвращении ядерной войны, подписанного во время визита?

Соглашение о предотвращении ядерной войны является, пожалуй, самым важным документом, подписанным в ходе визита Брежнева в США. Особенно интересно оно тем, что до сих пор остается в силе. Это подтверждают как в Москве, так и в Вашингтоне.

Москва первоначально предлагала Вашингтону взять на себя более конкретные обязательства — не применять ядерное оружие первыми. Но Белый дом на это не пошел. Советник по национальной безопасности президента США Генри Киссинджер отмечал:

Учитывая превосходство СССР в обычных вооружениях, такой шаг деморализовал бы наших союзников и глубоко встревожил Китай, который воспринял бы это как признак американо-советского сговора, которого он опасался Генри Киссинджер советник по национальной безопасности президента США

В итоге в Москве удовлетворились формулировкой о том, что стороны «будут действовать так, чтобы исключить возникновение ядерной войны между ними и между каждой из сторон и другими странами».

The first soviet atomic bomb test, first lightning (?????? ??????), ussr, august 29, 1949. . Фото: Sovfoto / Universal Images Group / Getty Images

Несмотря на то что тогда в СССР это объявили успехом, позже признавали, что это не совсем так. Тот же Добрынин в воспоминаниях указывал на декларативность документа, в котором не было заложено никакого механизма по выполнению его положений. А Киссинджер в своих мемуарах прямо называл документ «малополезным», сомневаясь в том, что он стоил затраченных усилий.

«Союз — Аполлон» и Pepsi

Другими итогами саммита стали соглашения о сотрудничестве в области сельского хозяйства, использования ядерной энергии в мирных целях, исследования Мирового океана и в сфере транспорта. Большинство из них дали действительно положительный эффект в экономике — к 1974 году торговля между СССР и США выросла втрое.

В частности, с помощью США в СССР возвели завод азотных удобрений, в Новороссийске открылся первый комбинат по производству Pepsi, рассматривался вопрос строительства предприятия по выпуску большегрузных автомобилей по американской лицензии. В США из Советского Союза экспортировались тракторы. Кроме того, шла подготовка к совместному космическому проекту Москвы и Вашингтона «Союз — Аполлон».

«Шла проработка целого пакета "разрядочных" сделок с ведущими американскими компаниями. Они так и не были реализованы, и про это мало кто говорит. Например, в архивах можно найти документы о проработке материалов по организации экспорта сжиженного природного газа из Якутской АССР в США и Японию», — рассказал в беседе с «Лентой.ру» директор Института всеобщей истории РАН, доктор исторических наук, член-корреспондент РАН Михаил Липкин.

Однако потепление было лишь временным.

(Original Caption) 1975-Photo shows Astronaut Donald K. Slayton, Docking Module Pilot, Astronaut Thomas P. Stafford, American Crew Commander, and Cosmonaut Aleksey A. Leonov, Commander of the Soviet crew, inside the Apollo-Soyuz spacecraft, during the joint Russian-American space mission.. Фото: Bettmann / Getty Images

Почему попытка Брежнева завершить холодную войну в итоге провалилась?

Как бы того ни хотели в Москве, закончить холодную войну вничью США были не согласны. Спустя год с небольшим, в августе 1974-го, «миротворец» Никсон подал в отставку и был вынужден уйти из большой политики из-за Уотергейтского скандала, а еще через несколько месяцев конгресс принял поправку Джексона — Вэника к Закону о торговле, ограничившую экономические отношения США и СССР.

Тем не менее советское руководство еще какое-то время надеялось на то, что слова Брежнева об окончании холодной войны не останутся в истории всего лишь пожеланием.

В чем-то Брежнев был идеалистом. Он действительно верил, что можно на равных достичь договоренностей с американцами Михаил Липкин директор Института всеобщей истории РАН

Принятие сложившейся действительности произошло несколько позже, считает историк. По его словам, таким моментом стало Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ), которое проходило в Белграде с 4 октября 1977 по 9 марта 1978 года. На ней советская сторона впервые почувствовала серьезное давление Запада по вопросу нарушения прав человека. Это вызвало сильное разочарование у Брежнева, который надеялся, что правила взаимовыгодного сотрудничества двух систем были окончательно согласованы.

«В американской историографии считается, что Никсон, пойдя на улучшение отношений с СССР, даже в чем-то проявил слабость, потому что США в тот момент были ослаблены и крайне заинтересованы в посредничестве Советского Союза для завершении войны во Вьетнаме. И как только они, сохранив лицо, оттуда вышли, начался курс на пересмотр того, что ранее подписали», — отметил Липкин.

Тем не менее нормальные взаимоотношения СССР и США по инерции продолжались вплоть до конца 1970-х. Сверхдержавы даже успели подписать в 1979 году ракетный договор ОСВ-II, ставший продолжением ОСВ-I.

А затем, после начала войны в Афганистане, начался новый виток напряженности, который закончился только с началом перестройки.