Кадыров прокомментировал ситуацию с Пригожиным

Глава Чечни Кадыров прокомментировал ситуацию с ЧВК «Вагнер»

Глава Чечни Рамзан Кадыров высказался о ситуации с ЧВК «Вагнер». Своим мнением он поделился в Telegram-канале.

«Я думал, что некоторым людям можно верить. Что они искренне любят свою Родину как настоящие патриоты до мозга костей. А оказалось, что ради личных амбиций, выгоды и из-за надменности люди могут наплевать на привязанность и любовь к Отчизне», — написал Кадыров.

Кадыров рассказал о своем разговоре с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным и том, как он убеждал его не смешивать «бизнес-амбиции с делами государственной важности».

По словам Кадырова, цепочка неудачных сделок в бизнесе вызвала у Пригожина обиду, достигшую пика, когда власти Санкт-Петербурга не предоставили его дочери желаемый земельный участок, и из-за этого он решил втянуть в конфликт большое количество людей.

Кадыров призвал всех бойцов ЧВК впредь трезво принимать свои решения и думать о будущем страны, своих семьях и детях. Он подчеркнул, что подобные действия могут привести к плачевным результатам. «Сейчас все закончилось мирно, без кровопролития, но оно могло случится. Крайней мерой было бы жесткое подавление и уничтожение любого, кто посягнет на целостность Российской Федерации», — заключил он.

Днем 24 июня бойцы Минобороны и Росгвардии по Чеченской Республике выехали в зоны напряженности. Ранее Кадыров писал, что готов принять жесткие меры против мятежных бойцов ЧВК «Вагнер».