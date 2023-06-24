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16:36, 24 июня 2023Спорт

Тренер назвала пять эффективных упражнений из положения лежа

Тренер рассказала о пяти эффективных упражнениях, выполняемых из положения лежа

Фото: KAMPUS / Shutterstock / Fotodom

Тренер Светлана Бутова назвала пять простых эффективных упражнений, выполняемых из положения лежа. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Специалист посоветовала делать поочередные махи прямыми ногами до угла примерно 90 градусов, чтобы укрепить мышцы живота и улучшить мобильность тазобедренных суставов. Она также отметила пользу аналогичных махов лежа на боку, повторить движение необходимо 20-30 раз с каждой стороны.

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Еще одно эффективное упражнение, по словам Бутовой, — ягодичный мост для проработки ягодичных мышц. «Согните ноги в коленных суставах. Расположите стопы под коленями, руки — вдоль тела. Поднимите таз таким образом, чтобы спина оставалась прямой», — рассказала она.

Для укрепления мышц живота и спины специалист порекомендовала делать скручивания. «Поднимите ноги и согните их под прямым углом в коленях. Руки разведите в стороны, опустите согнутые ноги вправо, голову поверните влево. Вернитесь в исходное положение», — пояснила Бутова.

Завершить тренировку эксперт предложила растяжкой. Для этого лежа на спине необходимо поочередно подтягивать согнутые в коленях ноги к груди, направляя стопы на себя.

Ранее фитнес-тренер Рэйчел Сасердоти раскрыла секрет упругих ягодиц «как у Ким Кардашьян». Специалист посоветовала делать четыре упражнения с отягощениями: ягодичные мостики, приседания, становую тягу и болгарские выпады.

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    Андрей Стрельцов
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