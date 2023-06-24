Кремль переадресовал Минобороны вопрос о возможных потерях во время мятежа

Песков переадресовал Министерству обороны вопросы о возможных потерях во время мятежа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал отвечать на вопросы о возможных потерях во время мятежа, переадресовав их Министерству обороны. Об этом сообщает ТАСС.

Вечером 24 июня пресс-служба Александра Лукашенко сообщила, что глава государства весь день вел переговоры с Евгением Пригожиным о прекращении попытки мятежа. Глава ЧВК согласился остановить продвижение колонн техники по территории России и объявил, что его военные разворачиваются и направляются в полевые лагеря.