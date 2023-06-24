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10:19, 24 июня 2023Россия

Путин пообещал отстоять страну

Президент России Путин пообещал отстоять страну

Фото: Yegor Aleev / Reuters

Президент России Владимир Путин пообещал сделать все, чтобы отстоять страну, защитить конституционный строй, безопасность и свободу граждан. Об этом глава государства заявил в ходе своего телеобращения, которое опубликовано в субботу, 24 июня, в Telegram-канале Кремля.

«Как президент России и верховный главнокомандующий, как гражданин России сделаю все, чтобы отстоять страну, защитить конституционный строй, жизни и безопасность, свободу граждан», — заявил глава государства.

Все организаторы и участники вооруженного мятежа будут наказаны, пообещал он, отметив, что любая смута в настоящее время является смертельной угрозой, поэтому власти в ответ будут предпринимать жесткие действия.

23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил российских военных в нанесении удара по тыловым лагерям компании. Также он пригрозил применить силу и уничтожить всех, кто преградит путь бойцам ЧВК, «включая любые блокпосты, любую авиацию». После этого в отношении бизнесмена ФСБ возбудила уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа.

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    Игорь Дмитров
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