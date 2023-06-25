В Крыму указали на ошибку в размышлениях Обамы о жителях полуострова

Константинов о словах Обамы: большинство крымчан всегда тяготели к возвращению в Россию

Глава парламента Крыма Владимир Константинов указал на ошибку в размышлениях экс-президента США Барака Обамы о жителях полуострова. Его слова передает РИА Новости.

«Я хотел бы поправить Обаму. У нас не некоторые люди поддерживали Россию, а подавляющее большинство крымчан всегда тяготели к возвращению в Россию», — заявил Константинов. По его словам, дело было не в том, говорят они на русском языке или нет. «Они были русскими по своему духу. Это главное», — подчеркнул он.

Константинов добавил, что, находясь у власти, западные политики «делают совершенно аморальные и безумные вещи», а после ухода на пенсию «начинают рассуждать очень даже близко к здравомыслию».

Ранее глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина назвала слова Барака Обамы о пророссийских настроениях крымчан, сделавших в 2014 году выбор в пользу воссоединения с Россией, запоздалой истиной.

23 июня Обама оправдался за вялую реакцию на воссоединение Крыма с Россией в 2014 году, когда Киев ждал от американских властей поддержки. Политик подчеркнул, что тогда население полуострова выступало за такие перемены.