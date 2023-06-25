Мадуро заявил об одержавшем победу над мятежом Путине

Президент Венесуэлы Мадуро: Путин одержал победу над попыткой развязать гражданскую войну

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о том, что Россия и ее президент Владимир Путин одержали победу над мятежом. Его слова приводит ТАСС.

Свое заявление он сделал в ходе празднования 202-й годовщины битвы при Карабобо, в которой республиканская армия нанесла решительное поражение испанской армии. Мадуро отметил, что российский лидер противостоял «попытке предательства, попытке развязать гражданскую войну». «Из Венесуэлы мы выражаем полную поддержку президенту Владимиру Путину — брату Венесуэлы», — сказал он.

Вечером 24 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что уголовное дело о вооруженном мятеже против основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина будет прекращено. По его словам, сам Пригожин отправится в Белоруссию. Гарантией его ухода является слово президента России Владимира Путина.

Ранее глава частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что российские военные якобы нанесли удар по тыловым лагерям ЧВК «Вагнер». После этого он пригрозил применить силу и уничтожить всех, кто преградит путь бойцам группировки. Позже ФСБ возбудила в отношении Пригожина дело об организации вооруженного мятежа. Путин назвал организаторов мятежа предателями и предупредил, что их ждет «неминуемое наказание».

