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01:14, 25 июня 2023Бывший СССР

В Киеве выразили разочарование действиями Пригожина

Советник офиса Зеленского Подоляк выразил разочарование действиями Пригожина

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк выразил разочарование действиями главы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина после того, как тот объявил о развороте колонн группировки и их отводе из Ростова-на-Дону в полевые лагеря. Ситуацию он прокомментировал в своем Twitter.

Подоляк иронично назвал выбор Пригожина «феноменальным». «Вы почти свели на нет [президента России Владимира] Путина, взяли под контроль центральную власть, дошли до Москвы и вдруг... отступаете», — написал он.

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    Марина Совина
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