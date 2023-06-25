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07:15, 26 июня 2023Спорт

Поветкин ответил на вопрос о возобновлении карьеры

Российский боксер Александр Поветкин заявил, что возобновит карьеру «если попрет»

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Российский боксер-тяжеловес Александр Поветкин в интервью YouTube-каналу «Ушатайка» ответил на вопрос о возобновлении карьеры.

43-летний спортсмен рассказал, что начал тренироваться и старается набирать обороты. «Буду выступать или не буду — наверное, нет, хотя всякое может быть. Как попрет. Если попрет, то почему бы нет. Если не будет желания, то не буду возвращаться», — отметил он и добавил, что пройдет лечение и за это время примет окончательное решение.

13 июня 2021 года стало известно, что Поветкин завершил выступления в профессиональном боксе. Тяжеловес объяснил это решение проблемами со здоровьем.

Поветкин — олимпийский чемпион 2004 года и бывший чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). На профессиональном ринге он одержал 36 побед, потерпел три поражения и один поединок завершил вничью.

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