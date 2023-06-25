American Greatness: потери ВСУ при контрнаступлении станут важным уроком для США

Обозреватель American Greatness Кристофер Роуч считает, что потери Украины при контрнаступлении послужат важным уроком для США. Об этом журналист написал в своей новой статье.

Как отметил Роуч, Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли огромное количество бойцов и техники. «Этот скандальный провал послужит важным уроком для Соединенных Штатов и курсантов, изучающих военное дело», — заявил он.

По мнению обозревателя, обученные специалистами НАТО бригады ВСУ не очень хорошо показали себя на поле боя. «Украинцы используют технику не слишком умело, многое идет не так», — отметил Роуч.

24 июня Министерство обороны Украины объявило о контрнаступлении на четырех направлениях. Как написала замминистра Анна Маляр в своем Telegram-канале, ВСУ начали наступательные действия на востоке, в Донецкой народной республике (ДНР) и на юге.

Ранее Маляр призвала гражданских лиц не оценивать результаты контрнаступления ВСУ. «Только военные могут оценивать, удачная операция или нет, а гражданские могут только воспринимать их позицию», — подчеркнула она.