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16:42, 26 июня 2023Мир

Замглавы МИД России передал Асаду привет от Путина

Президент Сирии Асад осудил действия Запада в отношении России по ситуации на Украине
Башар аль-Ассад

Башар аль-Ассад. Фото: Saudi Press Agency / Reuters

Президент Сирии Башар Асад провел переговоры с заместителем главы российского МИД Сергеем Вершининым. Об этом сообщили в Telegram-канале канцелярии сирийского лидера.

Согласно сообщению, Вершинин передал Асаду приветствия от его российского коллеги Владимира Путина. Он также указал на необходимость перехода отношений Москвы и Дамаска на новый этап на фоне опасений США и стран Запада по потере контроля над глобальной экономической ситуацией.

В свою очередь, глава сирийского государства осудил действия Запада в отношении России по ситуации на Украине. Он также подчеркнул, что западные государства не смогли подорвать усилия сирийского государства по восстановлению безопасности и стабильности.

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    Виктория Кондратьева
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