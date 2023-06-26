Замглавы МИД России передал Асаду привет от Путина

Президент Сирии Асад осудил действия Запада в отношении России по ситуации на Украине

Президент Сирии Башар Асад провел переговоры с заместителем главы российского МИД Сергеем Вершининым. Об этом сообщили в Telegram-канале канцелярии сирийского лидера.

Согласно сообщению, Вершинин передал Асаду приветствия от его российского коллеги Владимира Путина. Он также указал на необходимость перехода отношений Москвы и Дамаска на новый этап на фоне опасений США и стран Запада по потере контроля над глобальной экономической ситуацией.

В свою очередь, глава сирийского государства осудил действия Запада в отношении России по ситуации на Украине. Он также подчеркнул, что западные государства не смогли подорвать усилия сирийского государства по восстановлению безопасности и стабильности.