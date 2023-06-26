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17:06, 26 июня 2023Силовые структуры

Участвовавшего в боях ММА друга блогера Некоглая осудили за вымогательство

Участвовавший в боях ММА друг блогера Некоглая получил условный срок за вымогательство

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Бойца ММА Асхаба Магомедова, который неоднократно становился участником резонансных историй, иногда вместе с другом блогером Некоглаем (Николаем Лебедевым), осудили на четыре года условно за вымогательство. Об этом сообает Telegram-канал «112».

По данным канала, в 2022 году подруга Магомедова купила брендовые туфли за 600 тысяч рублей, но они оказались подделкой. Спортсмен решил заступиться за девушку. Вместе с друзьями он начал звонить несовершеннолетнему продавцу и его матери и требовать вернуть деньги. В результате подросток вернул 600 тысяч рублей, однако его мама написала заявление в полицию. В мае 2022 года Магомедова задержали и возбудили в отношении него уголовное дело.

По версии Telegram-канала Mash, подросток продал другу бойца ММА «паленые» часы Rolex за 600 тысяч рублей, в то время как на рынке они стоят от 1,2 миллиона рублей. Обнаружив подделку, Магомедов вступился за друга и смог получить деньги с байера.

Асхаб Магомедов неоднократно становился участником резонансных историй. В 2021 году стало известно, что во время службы в армии он избивал сослуживцев-срочников и издевался над ними, а потом публиковал видео с избиением в социальных сетях. Однако позднее Магомедов опроверг эту информацию.

В мае 2022 года спортсмен вместе с Некоглаем стал участником аварии в центре Москвы.

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