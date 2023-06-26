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09:40, 26 июня 2023Спорт

В украинском клубе пожаловались на отсутствие поддержки ФИФА

Директор «Шахтера» Палкин раскритиковал ФИФА за отсутствие поддержки украинского футбола

Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин раскритиковал Международную федерацию футбола (ФИФА) за отсутствие поддержки украинских команд. Его слова приводит inews.

«Все пытаются что-то сделать, чтобы поддержать нашу борьбу. Все, кроме ФИФА и некоторых европейских клубов», — пожаловался он. Палкин отметил, что из-за постановления, позволяющего легионерам приостанавливать контракты, украинские клубы несут сильные финансовые потери.

«ФИФА убила нашу веру в честную игру. Теперь мы дважды подумаем, прежде чем инвестировать что-либо, потому что ФИФА просто приходит и делает все, что хочет», — заявил он и добавил, что необходим фонд солидарности для украинских клубов.

Согласно новым условиям ФИФА, опцией приостановки контракта не могут пользоваться иностранные игроки и тренеры, которые продолжают работать в украинских и российских клубах. Также лишены этой возможности те, кто подписал или продлил контракт с командой после 7 марта 2022 года. Отмечается, что воспользовавшиеся опцией футболисты могут продлить приостановку контракта еще на один сезон.

ФИФА разрешила легионерам приостановить контракты с украинскими и российскими клубами в одностороннем порядке 7 марта 2022 года. Изначально опция была доступна до 30 июня 2022-го, однако затем ее действие было продлено до 30 июня 2023-го.

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    Андрей Стрельцов
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