Военный эксперт оценил активность ВСУ под Херсоном

Эксперт Онуфриенко: высадка ВСУ через Днепр под Херсоном носит отвлекающий характер

Попытки украинских военных высадиться на левом берегу Днепра под Херсоном и создать там плацдарм носят отвлекающий характер, основной удар будет нанесен на другом участке. Об этом заявил военный аналитик Михаил Онуфриенко изданию «Взгляд».

По его мнению, одномоментно перебросить через Днепр большое количество войск и техники невозможно, как и обеспечить их снабжение. Он отметил, что пока Вооруженные силы Украины (ВСУ) не задействовали основные силы, однако в ближайшее время их натиск может усилиться.

Ранее ряд военкоров сообщал, что ВСУ удалось занять плацдарм на левом берегу Днепра возле Антоновского моста. На это ответил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо, назвав подобную информацию фейком. До этого в администрации региона оценивали ситуацию на фронте как стабильную.