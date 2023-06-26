Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:31, 26 июня 2023Бывший СССР

Военный эксперт оценил активность ВСУ под Херсоном

Эксперт Онуфриенко: высадка ВСУ через Днепр под Херсоном носит отвлекающий характер

Фото: Wojciech Grzedzinski / Anadolu Agency / Getty Images

Попытки украинских военных высадиться на левом берегу Днепра под Херсоном и создать там плацдарм носят отвлекающий характер, основной удар будет нанесен на другом участке. Об этом заявил военный аналитик Михаил Онуфриенко изданию «Взгляд».

По его мнению, одномоментно перебросить через Днепр большое количество войск и техники невозможно, как и обеспечить их снабжение. Он отметил, что пока Вооруженные силы Украины (ВСУ) не задействовали основные силы, однако в ближайшее время их натиск может усилиться.

Материалы по теме:
Разрушение Каховской ГЭС нанесло сильнейший удар по региону. Как выглядит Херсонская область после катастрофы?
Разрушение Каховской ГЭС нанесло сильнейший удар по региону.Как выглядит Херсонская область после катастрофы?
22 июня 2023
Украинское контрнаступление захлебывается. Чем ответят российские военные, если ВСУ решат бросить в бой резервы?
Украинское контрнаступление захлебывается.Чем ответят российские военные, если ВСУ решат бросить в бой резервы?
22 июня 2023

Ранее ряд военкоров сообщал, что ВСУ удалось занять плацдарм на левом берегу Днепра возле Антоновского моста. На это ответил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо, назвав подобную информацию фейком. До этого в администрации региона оценивали ситуацию на фронте как стабильную.

Что думаешь? Оцени!
    Александр Слабиев
    Обсудить
    Последние новости
    Пригожина заметили в Минске
    Россия нашла лазейку для торговли по всему миру
    Лавров рассказал о реакции за рубежом на ситуацию вокруг Пригожина
    Лавров обвинил Макрона в желании воспользоваться пригожинским мятежом
    Опубликована карта боевых действий на Украине
    Российского профессора приговорили к 12 годам за госизмену
    Звезда «Человека-паука» отреагировал на низкие оценки нового сериала шуткой
    Место трагедии с батискафом в Атлантике сфотографировали из космоса
    Военный эксперт оценил активность ВСУ под Херсоном
    Путин продлил ответные меры на потолок цен на нефть
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.