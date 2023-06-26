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15:15, 26 июня 2023Экономика

Иранский производитель решил возить в Россию китайские автомобили

Autonews: иранская Kerman Motor, собирающая Chery и JAC, решила выйти на авторынок России

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Иранский производитель Kerman Motor (KMC) решил выйти на российский авторынок. Компания планирует ввозить в страну китайские седаны JAC J4, сообщает Autonews.

Седан JAC J4 после 2019 года собирается на заводе KMC в Иране — его уровень локализации превышает 70 процентов. Модель оснащена полуторалитровым двигателем мощностью 113 лошадиных сил и может поставляться с автоматической коробкой передачи или пятиступенчатой «механикой». В 2022 году KMC выкупила лицензию у JAC, чтобы выпускать на базе этой модификации собственный автомобиль и поставлять технику на рынки Ирака и стран СНГ.

Компания Kerman Motor вела контрактную сборку иностранных автомобилей под своими марками с 1995 года. В портфолио компании три бренда: MVM и Fownix (перелицованные китайские базовые и премиальные модели Chery), а также KMC (перелицованные JAC).

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Автопроизводитель JAC уже присутствует на российском рынке: помимо продажи оригинальных моделей бренда, кроссоверы JAC S3, JS4 и JS7 стали основой для производства автомобилей «Москвич». Также на компонентной базе китайского бренда наладили сборку среднетоннажных грузовиков «Компас» от «КамАЗа». Также использовать наработки JAC для производство двух моделей электрогрузовиков решила производящая УАЗы «Соллерс».

Ранее представить на российском рынке свою продукцию собирался иранский производитель Saipa. Компания хотела поставлять компактный седан Saina, хетчбэк Quik и флагманский седан Shahin. Saipa должна была занять пустующую на рынке нишу для автомобилей стоимостью от миллиона до двух миллионов рублей. Однако из-за ослабления курса рубля и появления в продаже китайских дешевых авто и выхода новой Lada Vesta поставки отложили.

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    Вячеслав Агапов
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