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12:59, 26 июня 2023Спорт

На Олимпийских играх в Париже запретят алкоголь

Le Parisien: на Играх-2024 в Париже запретят алкоголь на трибунах за исключением VIP-зон

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Организаторы летних Олимпийских игр-2024 в Париже запретят употребление алкоголя на площадках соревнований и трибунах. Об этом стало известно Le Parisien.

«Если среднестатистический зритель парижских Олимпийских игр 2024 года запланировал выпить пинту пива или бокал вина перед тем, как занять свое место, чтобы посмотреть долгожданный финал, он может быть разочарован», — говорится в сообщении. Отмечается, что исключением станет зона повышенной комфортности (VIP-зона), в которой гостям будет предложено приветственное шампанское и обслуживание в баре с пивом и винами.

Олимпийские игры в Париже должны пройти с 26 июля по 11 августа 2024 года. Решение по допуску россиян на турнир на данный момент не принято.

Алкоголь был в свободном доступе на площадках Олимпиад в Лондоне-2012 и в Рио-де-Жанейро-2016. Во время Игр в Токио в 2021 году распитие спиртных напитков было запрещено из-за пандемии коронавируса.

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    Дарья Коршунова
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