Путин продлил ответные меры на потолок цен на нефть
Президент России Владимир Путин подписал указ, продлевающий до конца 2023 года ответные меры на потолок цен на российские нефть и нефтепродукты. Документ опубликован на портале правовой информации.
Ранее действие этих мер истекало 1 июля. Они действуют с 1 февраля и запрещают поставки российских нефти и топлива иностранным покупателям, если в контрактах прописывается их предельная цена. Запрет применяется на всех этапах поставок до конечного покупателя.
Потолок цен на морские поставки российской нефти на уровне 60 долларов за баррель вступил в силу 5 декабря. Изначально его поддержали «Большая семерка» (G7), Евросоюз и Австралия, позднее к санкциям присоединились Норвегия и США. Предельная цена на импорт российских нефтепродуктов была введена западными странами 5 февраля. Для продуктов, торгующихся с премией к сырой нефти (бензин и дизельное топливо), установили лимит в 100 долларов за баррель, для товаров с дисконтом (мазут) — в 45 долларов за баррель.
В конце апреля Путин внес изменения в свой указ об ответных мерах на действия Запада. Президент разрешил российским компаниям соблюдать потолок цен на нефть при одном условии — если поставки осуществляются дружественным странам по уже заключенным контрактам. К дружественным странам Россия относит главных покупателей российской нефти — Китай и Индию. Таким образом, президент разрешил продавать подавляющий объем российского нефтяного экспорта в соответствии с потолком цен.