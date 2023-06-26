Путин продлил ответные меры на потолок цен на нефть

Путин подписал указ о продлении ответных мер на потолок цен на нефть до конца 2023 года

Президент России Владимир Путин подписал указ, продлевающий до конца 2023 года ответные меры на потолок цен на российские нефть и нефтепродукты. Документ опубликован на портале правовой информации.

Ранее действие этих мер истекало 1 июля. Они действуют с 1 февраля и запрещают поставки российских нефти и топлива иностранным покупателям, если в контрактах прописывается их предельная цена. Запрет применяется на всех этапах поставок до конечного покупателя.

Потолок цен на морские поставки российской нефти на уровне 60 долларов за баррель вступил в силу 5 декабря. Изначально его поддержали «Большая семерка» (G7), Евросоюз и Австралия, позднее к санкциям присоединились Норвегия и США. Предельная цена на импорт российских нефтепродуктов была введена западными странами 5 февраля. Для продуктов, торгующихся с премией к сырой нефти (бензин и дизельное топливо), установили лимит в 100 долларов за баррель, для товаров с дисконтом (мазут) — в 45 долларов за баррель.

В конце апреля Путин внес изменения в свой указ об ответных мерах на действия Запада. Президент разрешил российским компаниям соблюдать потолок цен на нефть при одном условии — если поставки осуществляются дружественным странам по уже заключенным контрактам. К дружественным странам Россия относит главных покупателей российской нефти — Китай и Индию. Таким образом, президент разрешил продавать подавляющий объем российского нефтяного экспорта в соответствии с потолком цен.