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22:29, 26 июня 2023Спорт

Стало известно об улучшении состояния госпитализированного футболиста ПСЖ

Супруга Серхио Рико сообщила, что он находится в сознании и разговаривает с близкими
Серхио Рико

Серхио Рико. Фото: Christian Hartmann / Reuters

Стало известно об улучшении состояния госпитализированного голкипера «Пари Сен-Жермен» Серхио Рико. Об этом сообщает L'Equipe.

Супруга футболиста сообщила изданию, что он находится в сознании и уже разговаривает с близкими. При этом она отметила, что спортсмен по-прежнему находится в реанимации.

Информация о госпитализации Рико появилась 28 мая. Он находился в Севилье и совершал паломничество в Уэльву — в часовню Девы Росио. Во время поездки верхом Рико столкнулся с чужой убежавшей лошадью. Она ударила его в шею, после чего спортсмен упал и получил травму головы. Его отправили в больницу на вертолете.

Рико начал выступать за ПСЖ в 2019 году. Он провел в составе команды 24 матча и стал двукратным чемпионом Франции. Ранее голкипер играл за испанские «Севилью» и «Мальорку», а также английский «Фулхэм».

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    Андрей Стрельцов
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