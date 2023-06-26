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06:30, 26 июня 2023Наука и техника

Нить молекулярного газа защитила Солнечную систему от сверхновой

The Astrophysical Journal Letters: нить газа защитила Солнечную систему от сверхновой

Фото: David James 07 / Shutterstock / Fotodom

Астрономы пришли к выводу, что молекулярные нитевидные облака могли защитить зарождающуюся Солнечную систему от взрыва сверхновой. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале The Astrophysical Journal Letters.

Соотношение изотопов, обнаруженное в метеоритах, указывает на возможную вспышку сверхновой поблизости, когда Солнце и Солнечная система еще формировались, однако ударная волна от взрыва могла прервать образование звезды и планет. В новой работе ученые предположили, что нить молекулярного газа могла послужить защитным коконом, который способствовал захвату изотопов и при этом действовал в качестве буфера, поглотившего ударную волну.

Известно, что звезды формируются большими группами, называемыми скоплениями, внутри гигантских нитевидных облаков молекулярного газа. Маленькие звезды, такие как Солнце, обычно образуются вдоль волокон, а массивные звезды, которые к концу жизни взрываются как сверхновые, обычно образуются в узлах, где пересекаются несколько волокон.

Предполагая, что Солнце образовалось вдоль плотной нити молекулярного газа, а сверхновая взорвалась в ближайшем узле нити. Ученые показали, что взрывной волне потребуется не менее 300 000 лет, чтобы разрушить плотную нить вокруг формирующейся Солнечной системы.

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    Александр Еникеев
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