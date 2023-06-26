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19:58, 26 июня 2023Среда обитания

Россиянка развелась с иностранцем ради квартиры под Владимиром

Жительница Владимирской области развелась с иностранцем, чтобы получить личную квартиру

Фото: Samantha Gades / Unsplash

Жительница города Юрьева-Польского во Владимирской области развелась с иностранцем, чтобы получить личную квартиру. Об этом сообщают «Владимирские новости» со ссылкой на областную прокуратуру.

Россиянка заключила фиктивный брак с гражданином Азербайджана, чтобы тот мог получить разрешение на временное проживание в России. До брака женщине как сироте государство обещало выделить квартиру, однако после замужества она лишилась такого права.

Когда жительница Юрьева-Польского узнала об этом, то обратилась в прокуратуру с просьбой признать брак недействительным. В итоге женщине удалось получить квартиру от властей в регионе.

Ранее жительница города Мурома Владимирской области выдала себя за родную сестру и втайне продала ее квартиру. Для этого злоумышленница воспользовалась внешним сходством и представилась собственницей однокомнатной квартиры, которая принадлежала родственнице. Недвижимость мошенница продала неизвестным покупателям и выручила от сделки 600 тысяч рублей.

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    Нина Ташевская
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