Atlantic: западное оружие не спасает ВСУ из-за эффективности российской военной техники

Западная военная техника не спасает Вооруженные силы Украины (ВСУ) от поражений из-за эффективности российского оружия. Об этом заявил обозреватель Филлипс Пейсон О’Брайен в своей статье для американского журнала Atlantic.

По его словам, у России больше военно-воздушных сил. Также он отметил, что российские самолеты «технологически превосходят украинские».

Кроме того, Москва также может использовать большое количество беспилотных летательных аппаратов как для сбора разведданных, так и для прямых действий против украинских сил, подчеркнул автор. «Российские вертолеты, такие как Ка-52, хорошо показали себя в уничтожении украинской бронетехники», — написал обозреватель.

Журналист подчеркнул, что российская армия имеет в наличии много артиллерийских и ракетных установок, а также эффективных противотанковых комплексов.

По словам О’Брайена, западные страны отправили Украине современную технику, однако танки Leopard и боевые машины Bradley были уничтожены.

Ранее замминистра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Сергей Боев заявил, что Киев ведет переговоры с западными оружейными компаниями насчет увеличения производства. Он также выразил уверенность, что все контракты будут подписаны «в течение следующих нескольких месяцев».

При этом канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что поставки западного оружия Киеву продолжатся после завершения конфликта. Он уточнил, что гарантии безопасности страны также предполагают продолжение военной помощи.