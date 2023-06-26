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09:28, 26 июня 2023Экономика

Названы самые высокооплачиваемые профессии в России

РИА Новости: самую большую зарплату в РФ получают московские банкиры и мурманские рыбаки

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Самую большую зарплату в России получают московские банкиры и мурманские рыбаки, выяснили аналитики РИА Новости, проанализировав ситуацию в 100 крупнейших городах страны.

За последний год чистая зарплата в столичном секторе финансовых услуг составляла 227 тысяч рублей в месяц. В топ-3 самых высокооплачиваемых отраслей Москвы также оказались «IT и связи» (192 тысячи рублей) и «Профессиональная и научная деятельность», которая включает аудит, право, бухучет, архитектуру, землепользование, научную деятельность, технические испытания, сертификацию и прочее (166 тысяч).

На втором месте по уровню отраслевых зарплат — Мурманск. Больше всего в этом городе зарабатывают рыбаки — около 200 тысяч рублей в месяц. За Мурманском в рейтинге следует Петропавловск-Камчатский, в которым самые высокие зарплаты также получают работники рыболовной отрасли (190 тысяч). На четвертой строчке оказался Сургут с наибольшим доходом в 177 тысяч в отрасли добычи нефти и газа. В первую десятку городов с самыми высокими отраслевыми зарплатами также вошли Красногорск, Магадан, Салехард, Санкт-Петербург, Владивосток, Владивосток и Анадырь.

Что касается самых высокооплачиваемых сфер в целом по стране, в их числе оказались интеллектуальный труд и финуслуги. Первая стала наиболее доходной для работников в 19 городах, вторая — в 18 городах. В секторе «IT и связь» самые высокие зарплаты наблюдаются в 16 городах.

Как отмечают аналитики, что в абсолютных цифрах разница в зарплатах по России существенная: средние зарплаты между лидирующими (добыча нефти и газа) и отстающими отраслями (производство одежды) отличаются в шесть раз. По регионам в доходах тоже сильный разброс — на Чукотке зарабатывают в четыре с половиной раза больше, чем в Ингушетии.

Ранее рекрутинговая компания SD Worx выяснила, что бельгийцы оказались самыми довольными уровнем своих зарплат среди жителей стран Евросоюза. Положительно уровень своего дохода оценили 45 процентов респондентов. Среди бельгийцев также зафиксирован наименьший уровень недовольства своей зарплатой — 22 процента.

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    Софья Ермакова
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