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16:28, 27 июня 2023Наука и техника

Назван необычный симптом депрессии

Потерю обоняния назвали симптомом депрессии у пожилых людей

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Команда специалистов из Медицинского центра Университета Джона Хопкинса назвала необычный симптом депрессии у пожилых людей — это потеря обоняния. Результаты работы опубликованы в The Journals of Gerontology: Series A.

В ходе восьмилетнего исследования авторы изучали 2125 участников в возрасте 70-73. Все испытуемые были здоровы на начало наблюдения, могли проходить примерно полкилометра в день, подниматься на десять ступенек. Их попросили проходить тесты, которые включали в себя задания по распознаванию запахов, по подвижности, а также самооценку депрессивного состояния, каждые шесть месяцев.

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К началу исследования у 48 процентов участников назвали свое обоняние нормальным, у 28 процентов фиксировалось сниженное (гипосмия), а у 24 процентов была диагностирована аносмия — сильная потеря обоняния. За время наблюдения у 25 процентов добровольцев развились значительные симптомы депрессии.

Дальнейший анализ показал, что у лиц со сниженным обонянием или со значительной его потерей был повышен риск развития значительных симптомов депрессии по сравнению с людьми с нормальным обонянием. Причем чем хуже обоняние испытуемого, тем более выраженными были депрессивные симптомы.

Исследователи предположили, что обоняние и депрессия могут быть связаны как биологическими (например, изменение уровня серотонина, изменение объема мозга), так и поведенческими (например, снижение социальной функции и аппетита) механизмами.

В будущем планируется провести дополнительные исследования с более широкой выборкой участников, а также изучить изменения в обонятельных луковицах отдельных людей.

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    Елена Апазиди
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