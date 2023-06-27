Оценена энергоэффективность машущих крыльями дронов

В Севильском университете оценили энергоэффективность роботов с машущими крыльями

Ученые Севильского университета в Испании оценили энергоэффективность роботов с машущими крыльями, рассмотрев потребление отдельных деталей во время полета. Результаты исследования опубликованы на сервере препринтов arXiv.

В ходе экспериментов специалисты оценивали производительность разработанных ими роботов с машущими крыльями E-flap. Эти устройства весят около 500 грамм и могут летать автономно как в помещении, так и на открытом воздухе. Одной из причин изучения воздушных роботизированных систем с машущими крыльями является стремление к снижению энергопотребления за счет маневренности. Летающий робот с машущими крыльями может планировать при благоприятном ветре, что значительно снижает потребление энергии.

Исследователи провели серию тестов для оценки энергопотребления отдельных компонентов, использованных для создания первого прототипа робота, включая батарею, двигатель, серводвигатели, электронику, искусственные крылья, хвост и систему связи. Энергозатраты этих компонентов оценивались на трех различных этапах полета робота — при его запуске, при наборе высоты и в крейсерском режиме (при полете на заданной высоте).

При запуске и подъеме потребление энергии роботом составляло 52,9 процента, а во время движения — 47,1 процента. Также было показано, что среди различных датчиков событийные камеры были наиболее энергоэффективными устройствами восприятия.

Результаты исследования могут направить дальнейшую разработку роботов с машущими крыльями, выделив компоненты, повышающие энергоэффективность машин и увеличивающие время их полета.