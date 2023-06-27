В Тульской области пройдет театральный фестиваль «Толстой»

Театральный фестиваль «Толстой» пройдет в Тульской области с 7 по 9 июля

В Тульской области с 7 по 9 июля пройдет седьмой театральный фестиваль «Толстой». Об этом сообщает портал «Гудвилл».

Центральной темой фестиваля станет балет «Анна Каренина» — полную версию спектакля представит труппа Большого театра, в ней задействуют более 120 актеров и оркестр.

В афише спектакля также указаны спектакли-променады Алины Насибуллиной из Мастерской Брусникина и Михаила Плутахина из Театра Предмета, музыкально-пластический спектакль «Мара» от Альбины Вахитовой на ж/д станции «Ясная Поляна», образовательная программа «Слово Толстого» от Феклы Толстой с лекциями филологов и литературоведа об «Анне Карениной».

Гостей также ждет кинопрограмма «Время кино», в рамках которой покажут культовые экранизации романа, большая программа для детей и родителей с играми по мотивам произведений Льва Толстого, мастер-классы и спектакли.

Ранее сообщалось, что в Туле в филиале музея-заповедника «Ясная Поляна» Л.Н.Т открылась выставка «История одной страсти. "Анна Каренина в МХАТе"».Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу музея. На выставке будут представлены предметы из собрания Музея МХАТ, связанные с первой постановкой романа — фотографии актеров, эскизы костюмов и декораций, архивные документы, свидетельствующие об особом отношении театра к произведению Льва Толстого и его сценической версии.