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16:56, 27 июня 2023Наука и техника

Древняя акула мегалодон оказалась теплокровной

PNAS: древняя акула мегалодон оказалась теплокровной

Фото: Richard Drew / AP

Ученые Калифорнийского университета выяснили, что вымершая гигантская акула мегалодон была теплокровным животным. Статья с результатами исследования опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Специалисты проанализировали изотопы зубной эмали древней акулы, которая вымерла около 3,6 миллиона лет назад. Поскольку большинство древних и современных акул не могут поддерживать температуру тела значительно выше температуры окружающей морской воды, изотопы в их зубах отражают температуру, которая мало отличается от температуры океана. Однако у теплокровных животных изотопы в их зубах регистрируют эффект тепла тела, производимого животным.

Оказалось, что мегалодон мог поддерживать температуру тела примерно на семь градусов Цельсия выше окружающей воды. Эта разница температур больше, чем у других акул, живших одновременно с мегалодоном, и достаточно велика, чтобы классифицировать мегалодонов как теплокровных.

Акулы накапливают тепло, вырабатываемое их мышцами, что отличает их от полностью теплокровных или эндотермических животных, таких как млекопитающие. У млекопитающих в регуляции температуры тела участвует область мозга, называемая гипоталамусом.

Предполагается, что количество энергии, которое мегалодон использовал, чтобы согреться, способствовало его исчезновению. Древняя акула жила в эпоху плиоцена, которая началась 5,33 миллиона лет назад и закончилась 2,58 миллиона лет назад, и глобальное похолодание в этот период вызвало экологические изменения. Поддержание уровня энергии, который позволил бы мегалодонам поддерживать повышенную температуру тела, потребовало бы слишком сильного аппетита.

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    Александр Еникеев
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