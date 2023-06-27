Овечкин стал одним из худших форвардов сезона НХЛ по игре в обороне

Россиянин Овечкин стал одним из худших форвардов сезона НХЛ по оборонительным действиям

Российский капитан клуба «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин стал одним из худших форвардов сезона-2022/2023 Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по оборонительным действиям. Об этом заявил журналист Russian Machine Never Breaks Питер Хассетт.

Хассетт отметил, что только 8 из 347 нападающих продемонстрировали результат хуже Овечкина. «Это показывает две вещи. Во-первых, Овечкин не входит в число игроков с хорошими защитными навыками, что никого не удивляет и чего, возможно, даже разумно ожидать. Во-вторых, он не получает необходимой ему поддержки», — заключил журналист.

Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. На его счету 822 заброшенные шайбы. Отставание от лидирующего в списке канадца Уэйна Гретцки составляет 72 гола.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. Все сезоны в Северной Америке он провел за «Вашингтон». Вместе с клубом хоккеист выигрывал Кубок Стэнли в 2018 году.