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19:35, 27 июня 2023Забота о себе

Производитель «уколов стройности» прокомментировал сообщения о побочных эффектах

Novo Nordisk: неприятные симптомы возникали после приема Ozempic без медицинских показаний

Фото: Anthony Tran / Unsplash

Фармацевтическая компания Novo Nordisk, производящая препарат для лечения диабета II типа Ozempic, прокомментировала сообщения о появлении многочисленных побочных эффектов лекарства. Представителей компании цитирует Metro.

Компания полагает, что неприятные симптомы после приема Ozempic, как правило, возникали у людей, которые делали инъекции без медицинских показаний, а ради похудения. Такие люди жаловались на постоянную усталость вплоть до полного изнеможения, резкую потерю мышечной массы, обвисшую кожу на лице и руках.

При этом у пациентов с диабетом II-го типа, для которых предназначен препарат, чаще всего наблюдали желудочно-кишечные расстройства, тошноту, диарею и рвоту. Производитель лекарства заверил, что симптомы быстро проходят и протекают в легкой или средней форме.

Ozempic (семаглутид) — это лекарство, отпускаемое только по рецепту. Оно предназначено для лечения взрослых с недостаточно контролируемым сахарным диабетом второго типа в качестве дополнения к диете и физическим упражнениям. Оземпик (семаглутид) не показан для контроля веса

Фармацевтическая компания Novo Nordisk
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Ранее диетологи Наталия Гридина и Марият Мухина оценили метод похудения с помощью лекарства для диабетиков. По их мнению, этот способ потери веса сопровождается рядом побочных эффектов, включая запоры и постоянную тошноту.

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    Екатерина Улитина
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