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13:11, 27 июня 2023Мир

Посланник Папы Римского по урегулированию на Украине приедет в Москву

Ватикан: посланник Папы Римского по урегулированию на Украине приедет в Москву 28-29 июня

Фото: Remo Casilli / Reuters

Посланник Папы Римского по урегулированию на Украине и председатель Епископской конференции Италии кардинал Маттео Дзуппи приедет в Москву. Об этом сообщила служба печати Святого престола в Ватикане, передает РИА Новости.

По информации службы, визит кардинала в Россию состоится 28-29 июня. «Основная цель инициативы — поощрение жестов человечности, которые могут способствовать разрешению сложившейся трагической ситуации и поиску путей достижения справедливого мира», — уточнили в Ватикане.

Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Россия поддерживает диалог с Ватиканом по вопросу урегулирования конфликта на Украине. «Мы ценим взвешенную позицию Ватикана, которую занимает лично понтифик», — резюмировал дипломат.

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    Виктория Кондратьева
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