Заскучавшей в браке женщине дали совет

Секс-коуч Колин Нолан: фантазии о других мужчинах связаны с нехваткой романтики в браке

Секс-коуч Колин Нолан посоветовала подтолкнуть мужа к свиданиям и романтике, чтобы не мечтать о других мужчинах. Такую рекомендацию она дала заскучавшей в браке женщине.

За советом к Нолан обратилась 32-летняя читательница, которая призналась, что мечтает о романах с посторонними мужчинами. Она рассказала, что вышла замуж в 23 года, родила сына и по-прежнему любит мужа, однако в последнее время стала ловить себя на фантазиях о романтических отношениях на стороне.

Я не собираюсь заводить роман, так почему я об этом думаю? Я чувствую вину за эти мысли. Я не фантазирую ни о ком конкретно, просто о парнях, которых вижу иногда из письма анонимной читательницы к Колин Нолан

В ответ Нолан написала, что фантазии читательницы о других мужчинах связаны с нехваткой романтики в браке. Она посоветовала женщине честно рассказать мужу об ощущении скуки и рутины в отношениях, чтобы подтолкнуть его к свиданиям и разнообразию. «Когда люди вместе какое-то время, им легко расслабиться из-за чувства комфорта и перестать стараться друг для друга. Но вместо того, чтобы фокусироваться на негативе, подумайте о позитиве — вы еще молоды и у вас есть шанс построить хорошую совместную жизнь», — сказала Нолан. Она добавила, что счастье в браке — это забота супругов друг о друге и только они смогут сделать свои отношения интересными и наполненными.

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