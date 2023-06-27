Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
21:40, 27 июня 2023Забота о себе

Заскучавшей в браке женщине дали совет

Секс-коуч Колин Нолан: фантазии о других мужчинах связаны с нехваткой романтики в браке

Фото: True Touch Lifestyle / Shutterstock / Fotodom

Секс-коуч Колин Нолан посоветовала подтолкнуть мужа к свиданиям и романтике, чтобы не мечтать о других мужчинах. Такую рекомендацию она дала заскучавшей в браке женщине.

За советом к Нолан обратилась 32-летняя читательница, которая призналась, что мечтает о романах с посторонними мужчинами. Она рассказала, что вышла замуж в 23 года, родила сына и по-прежнему любит мужа, однако в последнее время стала ловить себя на фантазиях о романтических отношениях на стороне.

Я не собираюсь заводить роман, так почему я об этом думаю? Я чувствую вину за эти мысли. Я не фантазирую ни о ком конкретно, просто о парнях, которых вижу иногда

из письма анонимной читательницы к Колин Нолан

В ответ Нолан написала, что фантазии читательницы о других мужчинах связаны с нехваткой романтики в браке. Она посоветовала женщине честно рассказать мужу об ощущении скуки и рутины в отношениях, чтобы подтолкнуть его к свиданиям и разнообразию. «Когда люди вместе какое-то время, им легко расслабиться из-за чувства комфорта и перестать стараться друг для друга. Но вместо того, чтобы фокусироваться на негативе, подумайте о позитиве — вы еще молоды и у вас есть шанс построить хорошую совместную жизнь», — сказала Нолан. Она добавила, что счастье в браке — это забота супругов друг о друге и только они смогут сделать свои отношения интересными и наполненными.

Материалы по теме:
Как спасти брак, подать на развод и пережить расставание: что делать и как жить дальше, если отношения рушатся?
Как спасти брак, подать на развод и пережить расставание:что делать и как жить дальше, если отношения рушатся?
4 октября 2022
«И не говорите мне, что она этого не заслужила» На что идут влюбленные, чтобы отомстить за измены
«И не говорите мне, что она этого не заслужила»На что идут влюбленные, чтобы отомстить за измены
16 ноября 2019

Ранее секс-коуч Рич Юзвяк дал совет женщине, вскоре после родов получившей от мужа предложение заняться сексом втроем. По его мнению, ей стоит задумать о разводе.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Улитина
    Обсудить
    Последние новости
    В США не зафиксировали перемещения российского ядерного оружия в Белоруссию
    Муж олимпийской чемпионки Липницкой приехал из зоны СВО
    В Совфеде прокомментировали падение рейтинга популярности вице-президента США
    Ватикан нашел новые зацепки в деле об исчезнувшей 40 лет назад девочке
    Заскучавшей в браке женщине дали совет
    В Финляндии допустили ужесточение ограничений на въезд для россиян
    Пленный боец ВСУ раскрыл подробности похорон сослуживцев в окопах
    Лукашенко ответил на обвинения в «воровстве детей Донбасса» в адрес России
    Россиян предупредили о наказании за ремонт машин на даче
    На Украине собрались переименовать Запорожье
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.