Стали известны подробности протезирования у Костомарова

ТАСС: Роману Костомарову не делали протезирование рук, спортсмен осваивает ножные протезы

Олимпийскому чемпиону в танцах на льду Роману Костомарову сделали только протезы для ног. Подробности стали известны ТАСС.

Источник агентства рассказал, что Костомарову пока не делали протезы рук. «Роман по-прежнему в реанимации. Он осваивает ножные протезы, привыкает к ним. Но не более часа в день — это достаточно больно, для привыкания нужно время», — заявил он.

26 июня Костомаров показал видео тренировки в больнице. На кадрах 46-летний спортсмен занимается на велотренажере, на ногах у него установлены протезы.

По информации Telegram-канала «112», фигуристу сделали временные протезы, которые позже заменят на индивидуальные и современные. Отмечается, что для консультаций по использованию протезов в клинику приезжали специалисты из Германии.

Костомаров попал в больницу 10 января с пневмонией и гриппом B. Из-за продолжительного подключения к аппарату для насыщения крови кислородом и аппарату искусственной вентиляции легких у него началось отмирание тканей. По информации «Московского комсомольца», врачам пришлось ампутировать фигуристу обе стопы, затем голени обеих ног, всю кисть правой руки и несколько пальцев левой.